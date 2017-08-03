Эпидемиологи рассказали, какие болезни везут башкирские туристы из экзотических стран Фото: Карина Камаева Эпидемиологи рассказали, какие болезни везут башкирские туристы из экзотических стран Фото: Карина Камаева

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С начала года в Башкортостане зафиксировано два случая заболевания жителей республики, возвратившихся с курортов. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галины Перминой, наиболее опасными для отдыхающих являются такие направления, как Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд и Индия.

«На сегодняшний день специалистами Роспотребнадзора выявлено по одному случаю заражения туристов из Башкортостана лихорадкой денге и малярией. Эти заболевания мы фиксируем регулярно, в прошлом году также было по одному случаю, в 2015 — около пяти заболевших малярией и двое — лихорадкой. Специфической иммунопрофилактики от этих болезней нет, поэтому мы можем только предупредить выезжающих в экзотические страны о возможных опасностях», — рассказала Галина Пермина на пресс-конференции по эпидемиологической обстановке в регионе.

Эксперт уточнила, что с перечнем инфекционных болезней и стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие можно ознакомиться на сайте регионального Роспотребнадзора.

Также замруководителя ведомства рассказала о предстоящем хадже мусульман республики. По ее словам, в Саудовскую Аравию в этом году выезжают порядка 600 верующих.

«Мы держим этот вопрос на контроле», — заявила эксперт.