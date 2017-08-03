В Башкирии значительно выросло число «официальных» таксистов

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Количество тех, кто занимается в Башкортостане таксомоторной деятельностью, значительно возросло.

За первые шесть месяцев текущего года в республике выдано около 12,2 тысячи разрешений на осуществление деятельности такси. Это на 65 процентов больше, чем год назад.

Размер поступлений в республиканский бюджет от выдачи разрешений составил 8,9 млн рублей, сообщили на заседании коллегии Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.