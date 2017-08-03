На уфимском аэродроме «Первушино» в предстоящую субботу будет много экстрима Фото: Валерия Молчанова | Видео: ДОСААФ Республики Башкортостан









На уфимском аэродроме «Первушино» в предстоящую субботу будет много экстрима Фото: Валерия Молчанова

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 5 августа, в пригороде Уфы на аэродроме «Первушино» состоится Фестиваль технических и военно-прикладных видов спорта «Патриоты». В агентстве «Башинформ» прошла пресс-конференция, посвященная этому событию.

«Этот фестиваль проводится в честь 90-летия образования ДОСААФ России в рамках комбинированного автопробега «С Востока на Запад», — рассказал об основных моментах фестиваля председатель РО ДОСААФ России РБ Сергей Минигулов. — Стартовал этот пробег во Владивостоке и движется в Крым. Комбинированным он называется потому, что по ходу каждого этапа к нему присоединяется тот или иной вид, наиболее развитый в каждом регионе. В Башкирию он прибывает со стороны Челябинской области около 17 часов, и мы уже выезжаем встречать гостей местным колоритом — в национальных костюмах, с чак-чаком и кумысом».

На фестивале будут переданы символы автопробега и представлены различные интерактивные площадки. Программу каждой из них презентовали участники пресс-конференции — представители тех или иных видов спорта.

В частности, глава авиамодельной федерации республики Олег Кох пообещал мастер-классы по изготовлению простейших моделей, выставку авиамоделей, показательные выступления различных радиоуправляемых моделей и воздушные бои за чемпионство в республике.

На площадке Автомобильной федерации РБ Владислав Мурзин также гарантирует нескучный интерактив. В него входит показ различных спортивных автомобилей, картингов и багги.

«Здесь же будут установлены столы, где инструкторы расскажут и покажут, как собирать модели авто и роботы в том числе, — сообщил Владислав Мурзин. — Можно будет записать детей в секции и сфотографироваться с автомобилями. В ходе фестиваля мы можем покатать всех желающих на джипе — небольшая экскурсия по аэродрому».

Стрельбу из оружия и метание ножей, фотографирование в военной форме, а также гостей — маленьких тигрят и львят обещает главный по «Территории экстрима» Роберт Рахимкулов.

Помимо вышеперечисленных интерактивных зон, на фестивале будут представлены Юнармия, кинологи и служебное собаководство, пейнтбольная площадка, мотофедерация и выступления парашютистов.

На аэродроме будут функционировать пункты питания, авто ждет парковка, а программу фестиваля украсят музыкальные номера.

Вход на праздник ДОСААФ свободный. Автобусы от Южного автовокзала с 11.00 утра будут доставлять гостей фестиваля до аэродрома «Первушино».