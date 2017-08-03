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3 августа Четверг

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В Уфе на две недели будет закрыто движение автотранспорта в историческом центре города

ОБЩЕСТВО

В Уфе на две недели будет закрыто движение автотранспорта в историческом центре города Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе на две недели будет закрыто движение автотранспорта в историческом центре города Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на две недели будет закрыто движение автотранспорта в историческом центре города. С 5 по 18 августа закроют проезд по улице Чернышевского на пересечении с улицей Мустая Карима. Эта вынужденная мера связана с проведением реконструкции и ремонтом тепломагистрали, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В ходе обновления участка специалисты ООО «БашРТС» заменят оборудование узловой тепловой камеры, запорную аппаратуру и плиты перекрытия. Работы проводятся в рамках подготовки к очередному отопительному сезону.

Перед подрядной организацией поставлена задача выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройство по всей ширине проезжей части до 18 августа. Соблюдение сроков и качество благоустройства будут контролироваться столичной администрацией.

Теги: дороги, перекрытие движения
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