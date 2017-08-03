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3 августа Четверг

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В Уфе на видео попал момент ДТП с участием Bentley и ВАЗ-2111

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе на видео попал момент ДТП с участием Bentley и ВАЗ-2111 Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе на видео попал момент ДТП с участием Bentley и ВАЗ-2111 Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Серьезное ДТП произошло в центре Уфы, на перекрестке улиц Ленина и Достоевского накануне вечером. В распоряжение ГТРК «Башкортостан» попала видеозапись момента аварии.

По информации столичной Госавтоинспекции, 29-летний водитель ВАЗ-2111, двигаясь по улице Достоевского, допустил столкновение с Bentley. Дорогостоящая иномарка ехала по улице Ленина под управлением 24-летнего уфимца. От сильного удара отечественная машина опрокинулась на пешеходную зону. Её водитель с травмами был госпитализирован.

Теги: ДТП
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