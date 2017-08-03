В Уфе Татарский театр им. Камала покажет 10 новых спектаклей: подробная программа Фото: пресс-служба театра им. Г. Камала В Уфе Татарский театр им. Камала покажет 10 новых спектаклей: подробная программа Фото: пресс-служба театра им. Г. Камала

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Традиционные гастроли Татарского Академического театра им. Г. Камала (Казань) пройдут с 13 по 19 сентября в Уфе. Театр выступит на двух сценах: Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури и Академического русского драмтеатра. Как сообщили в пресс-службе камаловского театра, казанцы привезут в Башкортостан 10 спектаклей, практически еще не виденных уфимским зрителем.

13 сентября, Башкирский театр. Комедия «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера. Гастроли откроет постановка режиссера Фарида Бикчантаева. Спектакль будет также представлен на VI Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык».

14 сентября, Русский театр, 19.00. «Голубая шаль» К. Тинчурина. Традиционно гастроли не обойдутся и без «визитной карточки» Татарского театра. Зрительский интерес к этой мелодраме не ослабевает, пьеса не сходит со сцены татарского театра с 1926 года.

15 сентября, Русский театр, 19.00. «Без ветрил» К. Тинчурина, премьера 111-го сезона. Речь в спектакле идет о выборе татарской нацией своего пути в преддверии революции и сразу после нее. Веками угнетаемый народ почувствовал свободу, раскололся, не сумел сохранить единство. Рухнул вековой уклад, последние стали первыми, просвещенные купцы и меценаты, офицеры и интеллигенты, политики и философы оказались не у дел, были вытеснены на обочину истории, и мы до сих пор пожинаем ее горькие плоды.

16 сентября, Русский театр, 18.00. «Чудо-таблетка» З. Хакима, премьера 111-го сезона. Уволенный учитель химии Сайфи разработал лекарство от коррупции и хочет распространить этот препарат не только в своем районе, но и по всей стране. Данная новость не вызывает положительных эмоций у руководства района.

17 сентября, Русский театр, 18.00. «Галиябану» М. Файзи. В одной из самых символичных пьес татарской драматургии имена главных героев уже давно стали нарицательными. В основе сюжета — классический любовный треугольник под знакомые с детства народные напевы. Через чувства любящих друг друга Халила и Галиябану автор показывает, что любовь является самой главной ценностью во все времена.

17 сентября, Башкирский театр, 18.00. «Здравствуй, мама, это я» Б. Абдураззокова. Спектакль — телефонный разговор пожилой матери с сыном-бизнесменом. Мать звонит своему сыну на работу, чтобы рассказать о незначительных, на первый взгляд, вещах. Таких, как покупка фена, рассказ о белках во дворе... Она считает, что именно на этих мелочах построена наша жизнь, что именно ими заполнена каждый день. Поначалу сына раздражает звонок, отвлекающий от работы. Однако потом он понимает, что и сам нуждается в матери.

18 сентября, Башкирский театр, 11.00 и 14.00. «Коза, овца и другие» И.Зайниева. Что, если изгнанные хозяевами, несчастными стариком и старухой, Коза и Овца встретят Водяного или Шурале? Подружатся с Забавным учеником? Эксцентричная музыкальная постановка, с танцами и песнями, наполненная энергией молодых актеров не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

18 сентября, Русский театр, 19.00. «В ожидании» И. Зайниева. Действие спектакля разворачивается в отделении для беременных. На примере нескольких пар, ожидающих малышей показаны пороки и добродетели нашего общества.

19 сентября, Башкирский театр, 11.00 и 14.00. «Все плывут и плывут облака...» Х. Туфана, Т. Миннуллина, премьера 111-го сезона. В основу постановки положены стихи Туфана, написанные им в лагерные годы и в период новосибирской ссылки. Тексты стихов прослоены эпизодами из биографической пьесы Туфана Миннуллина. Главной темой спектакля становится тема одиночества, тоски по родному краю, куда не суждено вернуться.

19 сентября, 19.00, Русский театр. «Мой белый калфак» И. Юзеева, премьера 111-го сезона. В спектакле, поставленном Фаридом Бикчантаевым в жанре ток-шоу, поднимаются актуальные темы поиска корней, сохранения собственной идентичности, верности долгу памяти, сохранению здравого смысла.

Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык. Билеты можно приобрести на сайте театра Камала, на сайтах билетных операторов и в кассах театров.

В Татарском театре им. Г. Камала начинается 112-й творческий сезон. Первые гастроли татарского театра в Уфу, а именно труппы «Сайяр», состоялись еще в 1910 году. Уфимские гастроли Театра имени Галиасгара Камала стали доброй традицией.