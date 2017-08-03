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3 августа Четверг

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В Уфимском горсовете создали структуру по привлечению в экономику города инвестиций

ОБЩЕСТВО

В Уфимском горсовете создали структуру по привлечению в экономику города инвестиций

Фото: пресс-служба горсовета Уфы

В Уфимском горсовете создали структуру по привлечению в экономику города инвестиций

Фото: пресс-служба горсовета Уфы

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

При городском Совете Уфы создана рабочая группа по вопросам координации действий участников инвестиционного процесса при реализации инвестиционных проектов города на 2017-2020 годы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, основная задача новой структуры — отбор, экспертная оценка перспективных инвестиционных проектов и содействие их авторам на ранней стадии проработки. Наиболее успешные проекты в различных отраслях реального сектора экономики могут получить необходимую поддержку от города. Кроме того, рабочей группой будут изучены уже реализованные проекты.

Рабочую группу возглавил председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов.

Накануне состоялось первое заседание вновь созданной при горсовете рабочей группы. Валерий Трофимов в ходе заседания подчеркнул, что все проекты будут проверяться досконально, при необходимости дорабатываться.

«Отдельная комиссия будет создаваться практически по каждому проекту», — уточнил председатель городского Совета Уфы.

Теги: горсовет, инвестиции
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