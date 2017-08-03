Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» идет в Башкирии с опережением графика Фото: Администрация г.Уфы Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» идет в Башкирии с опережением графика Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ремонт дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» идет в Уфимской агломерации с небольшим опережением графика. На сегодняшний день подрядными организациями выполнено 40 процентов запланированных на сезон дорожных работ.

«Старт федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» дан, результат будет. Порядок на дорогах наводится», — заявил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ильяс Муниров на заседании коллегии Госкомтранса региона.

Между тем, как пояснил агентству «Башинформ» председатель Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов, 40 процентов выполненного объема работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на данный момент — нормальный показатель, «учитывая фактор сезонности и те погодные условия, которые мы имеем в этом году».

«Большая часть работ будет выполнена в ноябре. По факту мы видим, что работа сейчас ведется с опережением графика. Там совсем небольшой процент, однако, уже можно говорить о том, что запланированный объем работ к концу года будет выполнен на все 100 процентов, и два миллиарда рублей, которые выделены по проекту «Безопасные и качественные дороги», будут освоены полностью», — подчеркнул руководитель Госкомтранса Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», республика вошла в число пилотных регионов страны, где реализуется масштабный проект «Безопасные и качественные дороги».

До 2025 года на благоустройство из федерального и регионального бюджетов выделят 18 млрд рублей.

Так, в этом году планируется отремонтировать 29 уфимских улиц. В 2018 году — 43 дорожных участка башкирской столицы.

Кроме того, в программу включено 278 километров дорог федерального значения, проходящих по территории Уфимской агломерации.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс.Пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс.Пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется на официальном сайте администрации Уфы, в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».