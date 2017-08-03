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3 августа Четверг

Уфа   °

Вузы Башкирии опубликовали первые приказы о зачислении студентов на бюджет по результатам ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В четверг, 3 августа, высшие учебные заведения Башкортостана на информационных стендах и на сайтах опубликовали приказы о зачислении студентов первого этапа. По существующему регламенту процент поступающих строго регламентирован. В первый этап вуз может принять 80 процентов абитуриентов, во второй — зачислят оставшиеся 20 процентов. Абитуриентам, не попавшим в первые 80%, нужно успеть подать оригиналы документов до 6 августа включительно. 8 августа выйдет второй приказ.

«По данным Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, около 80% абитуриентов республики уже стали студентами наших высших образовательных организаций. Успешный набор состоялся по всем образовательным программам. Конкурсная ситуация, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась, а средний балл ЕГЭ стал выше на три балла, — сказал председатель Совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин. — Отрадно отметить, что данные показатели являются результатом круглогодичной профориентационной работы, как отдельных вузов, так и Совета ректоров вузов РБ в целом. Желаем удачи нашим абитуриентам на втором этапе зачисления и больших успехов в учебе всем студентам вузов республики».

В этом году вузы РБ должны набрать на бюджет 9943 первокурсника, в том числе бакалавров — 5633, специалистов — 1521, магистров — 2789.

Теги: приемная кампания, вузы, приказы о зачислении
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