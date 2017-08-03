В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки Фото: Олег Яровиков В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству подготовил «дорожную карту» по дальнейшему развитию транспортной отрасли региона.

«Республика Башкортостан и ее транспортный комплекс, конечно, самодостаточны, но мы считаем, что в нашей перспективной работе необходимо оживить, модернизировать транспортную отрасль, — заявил агентству «Башинформ» председатель Госкомтранса Башкортостана Тимур Мухаметьянов. — В первую очередь речь идет о развитии скоростных видов общественного транспорта в Уфе, регулировании общественных перевозок в целом по республике, введении единой транспортной карты, регулировании таксомоторной деятельности, создании платных парковок. Всё это нам предстоит сделать».

Как сообщил глава ведомства, в настоящее время «дорожная карта», рассчитанная на 2017-2018 годы, находится на согласовании в правительстве.

«К марту 2018 года мы планируем подготовить перечень нормативно-правовых актов для того, чтобы начать уже полномасштабную, полноформатную реализацию мероприятий в практическом плане тех направлений, которые поставлены перед нами руководством республики и Минтрансом России», — сообщил Тимур Мухаметьянов.