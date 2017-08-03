Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.58 ↑

EUR 71.68 ↓

3 августа Четверг

Уфа   °

В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки Фото: Олег Яровиков

В Башкирии намерены заняться созданием платных парковок и урегулировать общественные перевозки Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству подготовил «дорожную карту» по дальнейшему развитию транспортной отрасли региона.

«Республика Башкортостан и ее транспортный комплекс, конечно, самодостаточны, но мы считаем, что в нашей перспективной работе необходимо оживить, модернизировать транспортную отрасль, — заявил агентству «Башинформ» председатель Госкомтранса Башкортостана Тимур Мухаметьянов. — В первую очередь речь идет о развитии скоростных видов общественного транспорта в Уфе, регулировании общественных перевозок в целом по республике, введении единой транспортной карты, регулировании таксомоторной деятельности, создании платных парковок. Всё это нам предстоит сделать».

Как сообщил глава ведомства, в настоящее время «дорожная карта», рассчитанная на 2017-2018 годы, находится на согласовании в правительстве.

«К марту 2018 года мы планируем подготовить перечень нормативно-правовых актов для того, чтобы начать уже полномасштабную, полноформатную реализацию мероприятий в практическом плане тех направлений, которые поставлены перед нами руководством республики и Минтрансом России», — сообщил Тимур Мухаметьянов.

Теги: Госкомтранс РБ, транспорт, парковки, перевозки
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть