Культурная революция: в Башкирии наблюдался повышенный спрос на балалайки и гармони Фото: Книжная палата РБ

Культурная революция: в Башкирии наблюдался повышенный спрос на балалайки и гармони Фото: Книжная палата РБ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О повышенном спросе на балалайки и гармони, производстве культтоваров из промышленных отходов рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Трудящиеся городов и сел Башкирии с каждым днем предъявляют все более повышенный спрос на товары культурного обихода, — отмечается в газете. — Между тем Башкирия в производстве культтоваров значительно отстает от соседних областей и республик».

Система промысловой кооперации и горместпром, призванные изготовлять культтовары, сокращали свое производство. «Лесозавод 4-5, входящий в систему горместпрома, прекратил производство балалаек, шахмат, шашек, — констатировали в издании. — Недавно прекратила существование артель Культбыттехпрома, производившая гармони».

При этом в издании уверены, что «в Башкирии имеются все возможности организовать производство культтоваров, используя для этой цели промышленные отходы». Леспромхозу предлагалось выпускать спорттовары — лыжи, сани-давос, городки, крокеты, кегли. Отходы в системе промысловой кооперации могли использоваться при производстве игрушек. «Инвалидная промысловая кооперация имеет возможность выпускать ряд товаров школьно-канцелярского ассортимента и деревянную точеную игрушку». Вопрос изготовления культтоваров в Башкирии надо разрешить в ближайшее время, призвали в газете.

Также издание информировало, что «Управление по делам искусств при Башсовнаркоме объявило закрытый конкурс на составление проекта памятника герою башкирского народа Салавату Юлаеву». Стоимость работы по его сооружению составляла 390 тысяч рублей. Еще был объявлен всебашкирский конкурс на проект памятника писателю Мажиту Гафури. А в уфимском сквере рядом с Башкирским академическим театром решили установить «фигуру величайшего поэта эпохи Владимира Маяковского».

Справка. Сразу после Октябрьской революции в советской стране началась культурная революция, направленная на полную перестройку культурной и идеологической жизни общества. Термин ввел В. И. Ленин в 1923 году, который отметил, что «культурная революция — это целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы». В результате к 1939 году в СССР уровень грамотности населения составил почти 90%, была создана система общеобразовательных школ, значительное развитие получили наука и искусство. Была сформирована официальная культура, основанная на массовости культуры и образования. Создавалась новая «советская интеллигенция» из рабоче-крестьянской среды.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.