Уфимцы могут остаться без «Касторамы»? Фото: автор





















Уфимцы могут остаться без «Касторамы»? Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в гипермаркете «Касторама» на улице Рубежной за месяц стремительно опустели полки, а часть помещения «прикрылась» баннерами. Среди горожан поползли слухи, что один из любимых магазинов по продаже товаров для ремонта и строительства, возможно, закроется к 30 сентября этого года.

Корреспондент агентства «Башинформ» побывал 2 августа в «Кастораме» и убедился, что, действительно, секции, где раньше были выставлены образцы дверей и стройматериалов — пусты, нет на полках перфораторов и лобзиков, повсюду красные ценники со скидками и баннеры с надписью «Распродажа», перекрытые площади в секции с предупреждением «Проход закрыт. Опасно!».

По информации республиканской «Молодежной газеты», вероятной причиной закрытия гипермаркета является то, что «Касторама» — не собственник торговых площадей. Продавцы и управляющий персонал пребывают в грусти и унынии — грядет сокращение. Новые товары уже давно не завозятся, а всё, что есть, распродается со скидками или по старым ценам. Издание пишет, что ходят слухи о поиске новой площадки под строительство собственного торгового центра, но эта информация остается неподтвержденной.

Один из сотрудников «Касторамы» поделился, что магазин к 30 сентября закроется. На данный момент идет процесс закрытия гипермаркета. И все распродажи связаны именно с этим. Но точных, конечных данных по поводу того, что компания намерена строить свой торговый павильон, — нет.

Агентство «Башинформ» решило узнать у представителей «Касторамы» о реальном положении дел. Четкого ответа получить так и не удалось.

«Всю информацию нужно отслеживать на сайте. На этот вопрос вам никто не сможет ответить. Вам нужно обратиться в отдел по связям с общественностью», — сказала сотрудница по справочному телефону магазина в Уфе.

Дежурный директор уфимского гипермаркета заявил, что никаких официальных данных он давать не будет, так как не имеет на это права, и рекомендовал звонить в московский центральный офис.

«Насколько мы знаем, это пока неправда. По поводу закрытия магазина в сентябре информация не подтверждена», — сказал сотрудник по телефону центрального офиса.

В отделе по связям с общественностью был получен ответ, что «сотрудница по этому вопросу сейчас в отпуске. Она будет в понедельник, и разговаривать нужно только с ней».

До 30 сентября осталось меньше двух месяцев, агентство «Башинформ» будет следить за развитием событий. Стоит отметить, что на официальном сайте «Касторамы» в перечне городов, где работают гипермаркеты, Уфы уже нет, как нет и значка на карте.

Магазин одной из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для ремонта, дома и дачи открылся в Уфе в сентябре 2010 года. Среди плюсов этого гипермаркета — удобный график работы (до 23.00), большая парковка, качественные сервис и продукция.