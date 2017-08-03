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В Уфе издана книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова

КУЛЬТУРА

В Уфе издана книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе издана книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В Башкирском издательстве «Китап» вышла из печати книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова «Здравствуй, небо!». В ней автор с улыбкой рассказывает о необычной, неземной работе авиаторов в далекие 40-50-е годы прошлого столетия.

Внук Алексея Соколова Александр Панасенко в предисловии к книге пишет: «В феврале 2016 года моему деду исполнилось бы 100 лет. Его большая многогранная и талантливая жизнь, а он прожил почти 90 лет, это стремительный «полет» из России царской в Россию социалистическую, а затем и в демократически-капиталистическую, где он летал, писал, воспитывал детей и внуков. 20 лет пролетал мой дед на По-2, Ан-2 и других видах малой авиации над просторами Казахстана, Поволжья, доставляя пассажиров, больных и врачей, а также срочные грузы в самые отдаленные районы. Ему довелось также громить гитлеровских захватчиков на грозном штурмовике Ил-2 на Воронежском фронте в 1943 году. Конец Великой Отечественной войны застал Алексея Петровича Соколова в Уфе, куда он доставлял срочные грузы на авиационные заводы».

Покинув авиацию, Алексей Соколов занялся журналистикой, проработал 30 лет корреспондентом на телевидении, радио, в газетах. Редактировал многотиражную газету «Геолог Башкирии», опубликовал несколько очерков о Героях Советского Союза из Башкирии в коллективных сборниках «Люди легенд», «Сыны Отечества», «Высоты мужества», «Они ковали Победу», выпустил сборник детских сказок «Лучик и Хмурик».

В книге «Здравствуй, небо!» — более трех десятков самых разных рассказов из жизни пилота, которому довелось встречаться на земле и в небе с ураганами, дождями, грозами, ударами молнии, снежными лавинами, обледенением самолета. «Профессия летчика романтичная, трудная и небезопасная. Она требует отличного здоровья, мужества, смелости, дисциплины и больших знаний. Но если кто из вас ее постигнет, то слюбится с небом на всю жизнь и никогда не пожалеет об этом. Необыкновенное чувство неба знакомо только авиаторам», — пишет автор книги в обращении к читателям.

Примечательно, что дети и внуки Алексея Соколова пошли по его стопам. Упомянутый выше Александр Панасенко стал пилотом, летает на «Боинге 777». Другой внук, Евгений Соколов — известный в республике журналист, колумнист «Общественной электрогазеты». Сын Леонид Соколов — член Союза писателей РБ, известный поэт-сатирик, автор нескольких книг. Дочь Светлана Панасенко — также член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана, заслуженный работник печати и массовой информации РБ, автор семи книг, 10 лет возглавляла студенческую газету «Медик» Башгосмединститута (ныне БГМУ), более 30 лет трудилась главным редактором газеты «Аудитория» Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Теги: книгоиздание
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