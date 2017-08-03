В Уфе издана книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова Фото: ИА «Башинформ» В Уфе издана книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В Башкирском издательстве «Китап» вышла из печати книга бывшего летчика и журналиста Алексея Соколова «Здравствуй, небо!». В ней автор с улыбкой рассказывает о необычной, неземной работе авиаторов в далекие 40-50-е годы прошлого столетия.

Внук Алексея Соколова Александр Панасенко в предисловии к книге пишет: «В феврале 2016 года моему деду исполнилось бы 100 лет. Его большая многогранная и талантливая жизнь, а он прожил почти 90 лет, это стремительный «полет» из России царской в Россию социалистическую, а затем и в демократически-капиталистическую, где он летал, писал, воспитывал детей и внуков. 20 лет пролетал мой дед на По-2, Ан-2 и других видах малой авиации над просторами Казахстана, Поволжья, доставляя пассажиров, больных и врачей, а также срочные грузы в самые отдаленные районы. Ему довелось также громить гитлеровских захватчиков на грозном штурмовике Ил-2 на Воронежском фронте в 1943 году. Конец Великой Отечественной войны застал Алексея Петровича Соколова в Уфе, куда он доставлял срочные грузы на авиационные заводы».

Покинув авиацию, Алексей Соколов занялся журналистикой, проработал 30 лет корреспондентом на телевидении, радио, в газетах. Редактировал многотиражную газету «Геолог Башкирии», опубликовал несколько очерков о Героях Советского Союза из Башкирии в коллективных сборниках «Люди легенд», «Сыны Отечества», «Высоты мужества», «Они ковали Победу», выпустил сборник детских сказок «Лучик и Хмурик».

В книге «Здравствуй, небо!» — более трех десятков самых разных рассказов из жизни пилота, которому довелось встречаться на земле и в небе с ураганами, дождями, грозами, ударами молнии, снежными лавинами, обледенением самолета. «Профессия летчика романтичная, трудная и небезопасная. Она требует отличного здоровья, мужества, смелости, дисциплины и больших знаний. Но если кто из вас ее постигнет, то слюбится с небом на всю жизнь и никогда не пожалеет об этом. Необыкновенное чувство неба знакомо только авиаторам», — пишет автор книги в обращении к читателям.

Примечательно, что дети и внуки Алексея Соколова пошли по его стопам. Упомянутый выше Александр Панасенко стал пилотом, летает на «Боинге 777». Другой внук, Евгений Соколов — известный в республике журналист, колумнист «Общественной электрогазеты». Сын Леонид Соколов — член Союза писателей РБ, известный поэт-сатирик, автор нескольких книг. Дочь Светлана Панасенко — также член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана, заслуженный работник печати и массовой информации РБ, автор семи книг, 10 лет возглавляла студенческую газету «Медик» Башгосмединститута (ныне БГМУ), более 30 лет трудилась главным редактором газеты «Аудитория» Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.