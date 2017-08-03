Житель Башкирии накопил неоплаченные штрафы от ГИБДД на 425 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии накопил неоплаченные штрафы от ГИБДД на 425 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Житель Башкортостана накопил неоплаченных штрафов от ГИБДД на 425 тысяч рублей. Все призывы погасить имеющуюся задолженность злостный нарушитель игнорировал.

В Нуримановском районном отделе судебных приставов в отношении этого гражданина было возбуждено 471 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД. Кроме того, водитель-нарушитель находился в федеральном розыске по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», поскольку скрывался от органов дознания.

В ходе розыскных мероприятий судебные приставы выяснили, что мужчина хочет продать свой автомобиль. Тогда они, представившись покупателями, назначили ему встречу, в ходе которой задержали его и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Нарушитель осознал всю серьезность сложившейся ситуации и уже выплатил порядка 200 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД.