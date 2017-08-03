В Башкирии охотникам разрешили добыть около 300 медведей Фото: Минэкологии РБ В Башкирии охотникам разрешили добыть около 300 медведей Фото: Минэкологии РБ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Охотникам в Башкортостане разрешили добыть 281 медведя, а также 477 барсуков, 10 рысей, 1327 лосей, 1131 особь косули сибирской. Лимиты добычи животных в период с 1 августа текущего года до 1 августа 2018 года утверждены распоряжением главы республики.

Как пояснили в отделе охраны за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ, соответствующее заключение получено от экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.

«Количество отстреливаемых особей по всем видам немного больше, чем в 2015-2016 годах, — пояснил главный специалист-эксперт отдела охраны за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиль Биргулиев. — Это стало возможным благодаря увеличению численности охотничьих видов. Утвержденные лимиты не повлекут за собой негативных последствий, связанных с сохранением жизнеспособности популяций».

В Минэкологии РБ уточнили, что сезон охоты на медведя и кабана начинается в Башкортостане с 1 августа и продолжится до 30 ноября. 15 августа открывается сезон охоты на барсука, он продлится до 31 октября. Охота на болотно-луговую и водоплавающую дичь продлится в республике с 19 августа до 15 ноября. Это постоянные официально установленные сроки, разрешающие охоту на указанных животных.

В настоящее время в Башкортостане насчитывается более 60 тысяч охотников.