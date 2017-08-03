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3 августа Четверг

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Официальная делегация индонезийской провинции Западная Ява посетила УГНТУ

ОБЩЕСТВО

Официальная делегация индонезийской провинции Западная Ява посетила УГНТУ

Фото: пресс-служба УГНТУ

Официальная делегация индонезийской провинции Западная Ява посетила УГНТУ

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

3 августа 2017 г. Уфимский государственный нефтяной технический университет посетила официальная делегация провинции Западная Ява Республики Индонезия, которую возглавил губернатор провинции Ахмад Херьяван. В состав делегации вошли заместитель главы посольства Республики Индонезия в РФ Ларсо Симболон, представители законодательного совета, банковского и экономического сектора Западной Явы, агентства по торговле и промышленности, правительственного бюро сотрудничества.

Со стороны Республики Башкортостан в переговорах принял участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Евгений Гурьев.

Целью визита являлось знакомство с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и обсуждение перспектив сотрудничества.

В своем приветственном слове ректор Рамиль Бахтизин рассказал о сегодняшнем дне и перспективах развития УГНТУ, образовательном и научном потенциале вуза и обозначил основные направления сотрудничества — прием на обучение в Уфимский нефтяной университет индонезийских граждан и установление партнерских взаимовыгодных отношений с университетами Индонезии.

С нескрываемым интересом гости посмотрели фильм, рассказывающий об истории становления и развития УГНТУ, сегодняшнем дне вуза и демонстрирующий его достижения в образовательной, научной и социальной сферах.

Ахмад Херьяван поблагодарил ректора за приглашение посетить Уфимский государственный нефтяной технический университет и выразил намерения всемерно содействовать развитию сотрудничества в области налаживания связей, обмена опытом и студенческими обменами с университетами Индонезии, в том числе и университетами, расположенными в провинции Западная Ява. Он сказал, что будущее — за молодым поколением, за наукой и образованием, которые позволят в полной мере эффективно распоряжаться природными ресурсами страны и выразил надежду на увеличение контингента индонезийских студентов, обучающихся в УГНТУ, который по праву является одним из ведущих технических вузов России.

Ларсо Симболон, заместитель главы дип. миссии Республики Индонезия в РФ, предложил в качестве первого шага по развитию сотрудничества в области образования направить на обучение в УГНТУ студентов из городов Бандунг и Сурабая при финансовой и организационной поддержке губернатора провинции Западная Ява и выразил надежду на поддержку программ сотрудничества со стороны Министерства образования России.

В заключение визита ректор Рамиль Бахтизин и губернатор Ахмад Херьяван обменялись памятными подарками. Рамиль Бахтизин пригласил гостей принять участие в торжествах по случаю 70-летия Уфимского нефтяного университета, которые состоятся осенью 2018 г.

Справка

В разное время в УГНТУ обучались десять студентов-граждан Республики Индонезия. В текущем учебном году в университете обучается один индонезийский студент.

В сентябре 2016 г. Уфимский государственный нефтяной технический университет с официальным визитом посещал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации г-н Мохамад Вахид Суприяди.

Теги: УГНТУ, делегация
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