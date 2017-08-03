Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.58 ↑

EUR 71.68 ↓

3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе за два дня зарегистрировано рождение пяти двоен

ОБЩЕСТВО

В Уфе за два дня зарегистрировано рождение пяти двоен Фото: Олег Яровиков

В Уфе за два дня зарегистрировано рождение пяти двоен Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Отделом ЗАГС Кировского района Уфы 25 и 26 июля текущего года было зарегистрировано рождение пяти двоен — на свет появились пять девочек и пять мальчиков. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по делам юстиции, всего с начала года в этом отделе зарегистрировано рождение 31 двойни и трех троен.

В ведомстве рассказали, что на днях в отделе ЗАГС Ишимбайского района состоялось торжественная регистрация рождения близнецов. Ильгизу и Альбине Лукмановым судьба подарила сразу двоих малышей — сына Шамиля и дочь Амелию. Мальчик стал 500-м ребенком в этом году. В отделе ЗАГС Уфимского района также зарегистрировано рождение 500-го новорожденного. В семье Тимура Хисматуллина и Лейсан Халимовой родился долгожданный первенец – сын Нияз.

Родителей тепло поздравили сотрудники отделов ЗАГС и вручили первый документ детей — свидетельство о рождении, а также памятные подарки.

Теги: Госкомитет РБ по делам юстиции, ЗАГС
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть