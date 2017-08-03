В Уфе за два дня зарегистрировано рождение пяти двоен Фото: Олег Яровиков В Уфе за два дня зарегистрировано рождение пяти двоен Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Отделом ЗАГС Кировского района Уфы 25 и 26 июля текущего года было зарегистрировано рождение пяти двоен — на свет появились пять девочек и пять мальчиков. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по делам юстиции, всего с начала года в этом отделе зарегистрировано рождение 31 двойни и трех троен.

В ведомстве рассказали, что на днях в отделе ЗАГС Ишимбайского района состоялось торжественная регистрация рождения близнецов. Ильгизу и Альбине Лукмановым судьба подарила сразу двоих малышей — сына Шамиля и дочь Амелию. Мальчик стал 500-м ребенком в этом году. В отделе ЗАГС Уфимского района также зарегистрировано рождение 500-го новорожденного. В семье Тимура Хисматуллина и Лейсан Халимовой родился долгожданный первенец – сын Нияз.

Родителей тепло поздравили сотрудники отделов ЗАГС и вручили первый документ детей — свидетельство о рождении, а также памятные подарки.