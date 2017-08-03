Ансамбль «Мирас» представит Башкортостан на Международном фестивале «Summerfest» в Венгрии

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 12 по 22 августа в Венгрии пройдет XXII Международный фольклорный фестиваль «Summerfest», включенный в календарь мероприятий Международного совета организаторов фестивалей фольклора и традиционного искусства (CIOFF) при ЮНЕСКО. Российскую Федерацию и традиционную культуру Республики Башкортостан на фестивале представит Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» г. Уфы. Почетная миссия возложена на уфимских артистов Государственным Российским Домом народного творчества имени Поленова.

В фестивале также примут участие лучшие творческие коллективы из Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гондураса, Мексики, Парагвая, Канады, Китая, Индонезии, Грузии, Литвы, Польши, Португалии (о. Мадейра), Сардинии и Венгрии.

«Организаторы фестиваля предоставили нам возможность показать традиционную культуру Башкортостана как субъекта России, принимающего Всемирную Фольклориаду в 2020 году. Именно в Венгрии в 2004 году с успехом прошла Всемирная Фольклориада, в которой приняли участие более 2500 участников из 87 стран, — пояснили в пресс-службе коллектива. — Прибывающих в страну-хозяйку участников фестиваля по традиции встретит столица Венгрии Будапешт. Для всех гостей организуется экскурсия по «жемчужине Дуная», входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

14 августа XXII фестиваль «Summerfest» откроется в городе Сазхаломбатте парадом наций. Поднятие флага послужит официальным его началом. Тогда же на площади Святого Стефана помимо выступлений самих коллективов стартует ярмарка народного творчества. В программе фестиваля предусмотрены и выступления на сценах под открытым небом в городах Тарнок, Тёкёль, Рацкеве, Диошд, Будапешт, а также на борту самого большого корабля, совершающего плавание по реке Дунай. В ходе фестиваля пройдет программа под названием «Улица признания», где венгерские и трансильванские торговцы и ремесленники, прибывшие с группами-участницами, будут демонстрировать свои ремёсла и сувенирную продукцию.

Каждый последующий день фестиваля будет посвящен своей тематике: дружбе, музыке, любви, танцу. Так, в День дружбы участники фестиваля будут знакомиться с жителями и гостями города Сазхаломбатта, учить их народным танцам и знакомить со своей культурой. В День музыки и День танца пройдут большие концерты в театре Культурного Центра Дружбы. День любви запомнится экуменической мессой в церкви Святого Стефана.

Завершится «SummerFest» в Культурном Центре Дружбы. Здесь пройдет церемония закрытия XXII-го Международного фольклорного фестиваля и ярмарки народного творчества.