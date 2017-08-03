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Композитор Рим Хасанов посвятил песню фонтану «Семь девушек»

КУЛЬТУРА

Композитор Рим Хасанов посвятил песню фонтану «Семь девушек» Фото: Андрей Старостин

Композитор Рим Хасанов посвятил песню фонтану «Семь девушек» Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный башкирский композитор Рим Хасанов посвятил песню фонтану «Семь девушек», который расположен в центре города и является достопримечательностью Уфы. «Поющий» фонтан открылся в 2015 году, основой послужила башкирская легенда, по которой в Ансамбле им. Ф. Гаскарова создан танец. Песня Рима Хасанова «Семь танцовщиц на фонтане» новая, написана менее месяца назад.

«Однажды проходил мимо фонтана и присмотрелся к изваяниям танцовщиц, сфотографировал со всех ракурсов. Дома смотрел фото, и родилось стихотворение «Семь танцующих башкирок». Оно понравилось моим строгим критикам — жене и дочери. Я начал писать музыку к этим стихам. Один знакомый, послушав, сказал, что если бы он писал песню, то написал бы «Семь танцующих татарок». Я подумал: а другой написал бы семь танцующих калмычек, а другой — семь танцующих буряток и т.д. Тогда я решил убрать национальную принадлежность, и таким образом получилась песня «Семь танцовщиц на фонтане», — рассказал композитор корреспонденту агентства «Башинформ».

Композитор создал несколько вариантов записи с собственным исполнением. Есть вариант записи с аранжировкой в стиле поп-музыки.

Рим Хасанов — композитор, поэт и автор-исполнитель, народный артист Башкортостана, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, член Союза композиторов СССР, лауреат государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая. Автор музыки к спектаклям, фильмам, инструментальных сочинений, более 400 песен, многие из которых стали национальными башкирскими шлягерами. По признанию самого автора, у него много новых, никем не слышанных песен.

Теги: фонтан Семь девушек, Рим Хасанов
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