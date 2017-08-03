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3 августа Четверг

Уфа   °

Константин Толкачев: «Работающие пенсионеры тоже имеют право на достойную старость»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Прибавка к пенсии ожидает работающих пенсионеров в августе. Повышение коснется тех, кто работал и платил страховые взносы в 2016 году. В России 12 миллионов таких пенсионеров, в республике — 250 тысяч. Отделением Пенсионного фонда по Башкортостану своевременно проведены работы по ежегодному перерасчету размеров страховых пенсий. Перерасчет при этом осуществляется автоматически, в беззаявительном порядке. В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, размер прибавки для работающих пенсионеров в каждом случае индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд.

«Решение о ежегодном повышении пенсий работающим пенсионерам — рациональный шаг, устанавливающий определенную социальную справедливость. Работающим пенсионерам пенсии не индексируются. Это обстоятельство неоднократно обсуждалось депутатами разных уровней, средствами массовой информации, широкой общественностью, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Прибавки, подобные нынешней, должны обеспечить хотя бы минимальный рост пенсий работающих пенсионеров. В противном случае размеры их пенсий могут сильно отстать от пенсий остальных пенсионеров, а рано или поздно наступит момент, когда каждый из этой категории граждан уже не в силах будет работать. Им придется жить на одну пенсию, размер которой будет крайне низок. А ведь эти люди имеют не меньшее право на достойную старость, чем все остальные. Нужно понимать и то, почему пенсионеры работают. Как правило, это те, кому сложно выжить на одну только пенсию. Если эти и без того низкие пенсии не повышать, как людям жить на них в дальнейшем, когда они вынуждены будут прекратить работу? Кроме того, надо помнить, что большинство пенсионеров работают на низкооплачиваемых должностях. Зачастую заменить их некем, поскольку молодежь, разумеется, не соглашается на столь невысокие зарплаты. Это касается в основном бюджетной сферы. В перспективе считаю правильным вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали подобные предложения. Однако положительного решения по этому вопросу пока не принято».

Теги: пенсионная система, работающие пенсионеры
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