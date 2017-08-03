Следователи заинтересовались информацией о поборах в уфимской школе Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» Следователи заинтересовались информацией о поборах в уфимской школе Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственное управление по Башкортостану проверит информацию о поборах в одной из школ Орджоникидзевского района Уфы. Вечером 2 августа в эфир программы «Вести-Башкортостан» вышел сюжет о том, что в школе №71 учащемуся предложили сменить учебное заведение из-за отказа родителей покупать рабочие тетради и оплачивать ремонт здания учебного заведения.

«Следственные органы по факту должностных правонарушений инициировали доследственную проверку. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Светлана Абрамова.