Следователи заинтересовались информацией о поборах в уфимской школе Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
Следователи заинтересовались информацией о поборах в уфимской школе
Следователи заинтересовались информацией о поборах в уфимской школе Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Следственное управление по Башкортостану проверит информацию о поборах в одной из школ Орджоникидзевского района Уфы. Вечером 2 августа в эфир программы «Вести-Башкортостан» вышел сюжет о том, что в школе №71 учащемуся предложили сменить учебное заведение из-за отказа родителей покупать рабочие тетради и оплачивать ремонт здания учебного заведения.
«Следственные органы по факту должностных правонарушений инициировали доследственную проверку. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Светлана Абрамова.