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3 августа Четверг

Уфа   °

Корреспондент Башкирского спутникового телевидения искала причины в соседской войне

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Корреспондент службы новостей Башкирского спутникового телевидения Лилия Курбанова искала причины в соседской войне, разгоревшейся в Аургазинском районе. Под окнами одного из жилых домов в деревне Усть-Белишево установлен мемориал с именами героев, без вести пропавших солдат. Участок в прошлом году приобрели новые владельцы, и они хотят снести памятник.

Из деревни Усть-Белишево на войну ушли почти 30 человек, из них 18 считаются без вести пропавшими. Память о героях решили оставить хотя бы в камне. Автор памятника установил его перед своим домом. Спустя несколько лет хозяина не стало, участок продали, а новые владельцы против такого вида из окна.

Новые владельцы уверены: памятник нужно перенести к другому дому или к административному зданию. За такое предложение сельчане ополчились против семьи. Поскольку документов на обелиск нет, на его снос или перенос разрешений не нужно.

«По словам местных жителей, скандалы доходили до драк. Мирно решать вопрос не хотят. Сельчане грозятся судом, — рассказывает журналист БСТ Лилия Курбанова. — И, кажется, тоже хотят стать участниками войны, только соседской. Но пока они выясняют отношения, имена солдат могут потеряться снова, если их потомки не найдут общий язык».

Как разрешится спор — в ближайших выпусках новостей на главном телеканале республики.

Теги: память, БСТ
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