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3 августа Четверг

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В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе Фото: автор

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе по результатам доследственной проверки следственные органы возбудили уголовное дело в отношении владельца и директора аттракциона по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В пресс-службе республиканского следственного управления сообщили, что директор компании организовал за плату небезопасный аттракцион для лиц старше шести лет. 17 июня восьмилетний уфимец находился в центральном парке города вместе со своим отцом. Мальчик получил ссадину груди из-за обрыва резинового жгута с металлическим креплением на аттракционе Angry Birds.

В ведомстве отметили, что все материалы и уголовные дела о несчастных случаях и других происшествиях во время летнего отдыха детей находятся на особом контроле руководства следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: СКР по РБ
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