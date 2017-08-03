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3 августа Четверг

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В Башкирии клещевым энцефалитом заболели пять человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии клещевым энцефалитом заболели пять человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии клещевым энцефалитом заболели пять человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инфицированных клещей в Башкортостане становится меньше. Об этом на пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в республике заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

По словам эпидемиолога, в текущем году с жалобами на укусы клещей к специалистам обратились почти девять тысяч жителей Башкортостана. Из них около 3,5% оказались инфицированными. Это на 2% ниже, чем в прошлом году.

«В целом по республике в этом году зафиксировано пять случаев заражения клещевым энцефалитом и семь случаев боррелиозом, что также меньше, чем в прошлом году», — сообщила Галина Пермина.

Башкортостан относится к неблагополучным регионам по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом. Лучшая защита от кровососов — это своевременная иммунопрофилактика, советуют специалисты.

Справка. Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Переносчиками являются иксодовые клещи. Заболевание приводит к параличам, расстройствам памяти, интеллекта. Вирус клещевого энцефалита, как правило, передается человеку при укусе клеща или его раздавливании. Однако заразиться можно и при употреблении в пищу инфицированного сырого козьего молока.

Инкубационный период (то есть время до появления симптомов) длится от одного дня до месяца, в среднем 10 дней. Чем дольше присасывался клещ, тем быстрее развивается заболевание. Первые симптомы болезни: лихорадка (до 38-39 градусов), сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушения сна, кашель и насморк.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — также инфекционное заболевание, которое поражает не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.

Теги: клещевой энцефалит, клещи, Роспотребнадзор
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