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3 августа Четверг

Уфа   °

В одном из городов Башкирии провели фестиваль женственности

ОБЩЕСТВО

В одном из городов Башкирии провели фестиваль женственности

Фото: администрация Туймазинского района

В одном из городов Башкирии провели фестиваль женственности

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Красивый праздник, воспевающий женственность, прошел в городе Туймазы. Он собрал около 200 представительниц прекрасного пола. Нарядные, с цветами в руках, веселые и счастливые женщины вместе со своими детьми прошли по центральной улице города. По дороге они вручали незнакомым дамам цветы, советовали им не забывать о своей женственности и красоте в чреде будней. Все были в восторге от неожиданного сюрприза: кто-то тут же подхватывал хорошую идею и присоединялся к шествию, кто-то торопился поделиться радостью с родными.

Фестиваль продолжился в городском парке культуры и отдыха, где для всех был организован концерт, а женщины приняли участие в танцевальном флешмобе — водили хоровод и дарили хорошее настроение всем отдыхающим в парке, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: фестиваль, женственность
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