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3 августа Четверг

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В «Уфаводоканале» прокомментировали «потоп» в центре Уфы

ОБЩЕСТВО

В «Уфаводоканале» прокомментировали «потоп» в центре Уфы

Фото: автор | Видео: автор

В «Уфаводоканале» прокомментировали «потоп» в центре Уфы

Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы утром 3 августа водой затопило две улицы. Источником бурлящего потока стал колодец. Вода растеклась по проезжей части улиц Пархоменко и Кирова. На перекрестке пешеходы с трудом преодолевали образовавшиеся глубокие лужи. Агентство «Башинформ» решило выяснить, в чем причина подтопления, и обратилось за комментарием в МУП «Уфаводоканал».

«Это не авария и не утечка. На данном участке ситуация находится под контролем. На месте дежурит сотрудник «Уфаводоканала». По улицам Достоевского и Пархоменко ведется плановое отключение водопровода диаметром 300 мм для замены задвижки. В настоящее время производится сброс воды из пожарного гидранта», — сообщила менеджер по связям с общественностью предприятия Эльмира Шамсутдинова.

Как информировало агентство «Башинформ», из-за сильного дождя два дня назад «поплыла» улица Трамвайная. В администрации Уфы прокомментировали ситуацию.

Теги: Уфаводоканал
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