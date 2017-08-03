Уфимец расстался с дорогим автомобилем из-за долгов по кредиту

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимец, задолжавший 700 тысяч рублей по кредитному договору, а также налоги в казну государства, и не спешивший возвращать их, попал в поле зрения судебных приставов. Исполнительное производство о взыскании долгов было на исполнении в отделе судебных приставов по Кировскому району столицы.

Взыскать столь немалую сумму с должника не удавалось, он скрывался от судебных приставов, официально нигде не работал, по месту регистрации не проживал.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, в рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выяснила, что должник, владелец Hyundai Grandeur, попав в ДТП, собирается ремонтировать свой автомобиль. В автосервисы были направлены запросы на предмет возможного планового или внепланового ремонта разыскиваемого автотранспорта. Вскоре стало известно, что седан бизнес-класса находился в одном из элитных уфимских автосервисов. Судебные приставы составили акт о наложении ареста и изъятии транспортного средства должника.

Несмотря на недовольство владельца, машина была эвакуирована для хранения на специализированную стоянку. В том случае, если он в 10-дневный срок не погасит задолженность, автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

Всего по республике в первом полугодии 2017 года возвращено более 1,8 миллиарда рублей задолженности по кредитным платежам. Это на один с небольшим миллиард рублей больше, чем годом ранее.