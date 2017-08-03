Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.58 ↑

EUR 71.68 ↓

3 августа Четверг

Уфа   °

Уфимец расстался с дорогим автомобилем из-за долгов по кредиту

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимец, задолжавший 700 тысяч рублей по кредитному договору, а также налоги в казну государства, и не спешивший возвращать их, попал в поле зрения судебных приставов. Исполнительное производство о взыскании долгов было на исполнении в отделе судебных приставов по Кировскому району столицы.

Взыскать столь немалую сумму с должника не удавалось, он скрывался от судебных приставов, официально нигде не работал, по месту регистрации не проживал.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, в рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выяснила, что должник, владелец Hyundai Grandeur, попав в ДТП, собирается ремонтировать свой автомобиль. В автосервисы были направлены запросы на предмет возможного планового или внепланового ремонта разыскиваемого автотранспорта. Вскоре стало известно, что седан бизнес-класса находился в одном из элитных уфимских автосервисов. Судебные приставы составили акт о наложении ареста и изъятии транспортного средства должника.

Несмотря на недовольство владельца, машина была эвакуирована для хранения на специализированную стоянку. В том случае, если он в 10-дневный срок не погасит задолженность, автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

Всего по республике в первом полугодии 2017 года возвращено более 1,8 миллиарда рублей задолженности по кредитным платежам. Это на один с небольшим миллиард рублей больше, чем годом ранее.

Теги: судебные приставы
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть