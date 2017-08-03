МегаФон: впервые с 2014 года увеличился выезд абонентов за границу Фото: МегаФон

МегаФон: впервые с 2014 года увеличился выезд абонентов за границу Фото: МегаФон

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

«МегаФон» сравнил поведение путешественников первого полугодия 2017 года к аналогичному периоду прошлого года.

Рост выезда за границу и рекордный рост интернет-трафика

Количество клиентов, выезжающих за границу с сим-картой «МегаФона», выросло на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. В этом году впервые за прошедшие три года наметился рост выездного туризма. Значительный вклад внесла Турция, всего за год турпоток в эту страну вырос в 4 раза, а количество путешественников вернулось на уровень 2014 года. Существенно возросло количество выезжающих в Чехию, Китай, Грузию, Финляндию и Италию. Турпоток по этим направлениям вырос на 30-40%. Самыми популярными странами для выезда россиян остаются страны СНГ.

Если объем потребляемого голосового трафика за границей за год вырос всего на 7%, то объем интернет-трафика в поездках за границу вырос в 6 раз. Это связано как с серьезным удешевлением интернет-трафика и вводом безлимитных предложений в популярных странах (опция «Мир онлайн»), так и с общим ростом пользования интернет-сервисами, прежде всего, мессенджерами. В среднем каждый абонент в течение зарубежной поездки использует порядка 300-900 Мб трафика через местные мобильные сети. Порядка трети абонентов «МегаФона», выезжающих за границу, подключают опции. Наиболее популярные из них среди абонентов «МегаФона» — опция «Весь Мир», которая обнуляет стоимость входящих звонков, а также опция «Мир онлайн» с безлимитным мобильным интернетом за границей.

Внутренний туризм теряет динамику, но потребление услуг связи растет

В первом полугодии 2017 количество путешественников по России осталось на уровне прошлого года (рост на 0,1%). Наиболее популярными направлениями среди туристов, выезжавших в указанный период, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города Краснодарского края.

Несмотря на фактическое отсутствие роста внутреннего туризма, значительно выросло потребление услуг связи. В частности, мобильный трафик вырос в два раза, а объем использованных минут вырос на треть. В среднем за поездку абоненты используют в путешествиях по России порядка 1,5 Гб интернет-трафика. Рост потребления, в первую очередь, связан с переходом на пакетные тарифы, где цены всех услуг связи в поездках по стране и в домашнем регионе одинаковы.

«Все меньше путешественников отключают свои мобильные устройства, что связано с фактической либерализацией цен на услуги связи в поездках по России и миру. Российские операторы, и «МегаФон» в том числе, предложили клиентам оптимальные варианты ценовых и продуктовых моделей, которыми клиенты с большим удовольствием пользуются. В частности, с нашей опцией «Мир онлайн» клиент получает 1Гб трафика в день на максимальной скорости, она обеспечивает не только комфорт интернет-серфинга «как дома», но и отсутствие непредсказуемых расходов в роуминге», — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона».