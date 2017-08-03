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3 августа Четверг

Уфа   °

Несколько сотен домов Уфы на следующей неделе останутся без воды

ОБЩЕСТВО

Несколько сотен домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: автор

Несколько сотен домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график отключения воды в домах на следующей неделе.

8 августа, с 10 до 21 часа, в Орджоникидзевском районе холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Ульяновых 46;

ул. Кольцевая, 48, 50, 52, 56, 58;

ул. Калинина, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37;

ул. Архитектурная, 5а;

ул. Победы, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37;

пер. Шкаповский, 4, 4а, 5, 6, 8, 8/1, 10.

В Кировском районе 8 августа, с 11 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Бехтерева, 4, 8/1, 12.

9 августа в Кировском районе, с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Ленина, 2.

В этом же районе, с 10 до 24 часов холодное водоснабжение будет недоступно для уфимцев, проживающих по адресам:

ул. Гоголя, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 10, 12;

ул. Тукаева, 1, 1а, 3, 6, 12;

ул. Лины Одена, 8а, 9, 10, 11, 13;

ул. Аульная, 1, 5, 14, 16, 16б, 20, 26;

ул. Верхняя Аульная, 1, 5, 15, 17а, 25, 27, 29, 29а, 31, 20, 8, 20а, 30а, 32, 32а, 34а, 38а;

ул. Средняя Республиканская, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2/3, 4, 26, 31, 34, 36, 36а, 38;

ул. Республиканская, 7, 9, 26, 30.

В Демском районе, с 11 часов 9 августа до 10 утра 10 августа холодной воды не будет на ул. Центральная, 1/2.

10 августа в Кировском районе, с 10 до 22 часов, холодная вода будет отключена в домах по следующим адресам:

ул. Бельская, 2, 4, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17б, 19, 25а, 27;

пер. Прибельский, 2, 4, 6, 8а, 8б, 10, 7, 9;

ул. Прибельская, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 26, 28;

ул. Пугачева, 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 15а, 15г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 118б, 120, 120а, 120б, 120в, 122б, 122в, 122, 124, 126, 132, 132в, 132д, 132г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1, 138, 140, 142, 142/1, 144/1, 144/2, 148, 156, 156б, 158, 162, 166, 168, 170, 172, 172/1, 174а, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 206, 232, 244, 244а, 244б, 314, 316, 318;

ул. Пулеметная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Нечаева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16;

ул. Павловская, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 7/1;

ул. Авиаторская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 29б, 33, 12, 16, 16а, 16б, 18а, 18б, 20, 20а;

ул. Первопроходцев, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 14а, 14б, 14г, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 40а, 42а, 44а, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 48а, 48б, 50а, 52а, 54а, 56а, 58а, 60а, 62а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73б;

ул. Геологов, 1, 19а, 19, 21, 21а, 22а, 7а, 7б, 11б, 11, 11а, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 23а, 25, 27, 31б, 31в, 37, 35, 33;

ул. Глухариная, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

ул. Геофизиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

В Калининском районе 10 августа, с 10 до 24 часов, холодной воды не будет у тех, кто проживает по следующим адресам:

ул. Черниковская, 45, 45а, 47, 47а, 49;

ул. Машиностроителей, 17, 19;

ул. Коммунаров, 3, 6, 8, 10;

ул. Первомайская, 87/1, 89, 91.

В Орджоникидзевском районе, с 10 часов 10 августа до 9 утра 11 августа, холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Тимашевская, 10/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61б;

ул. Ташкентская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1м, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, 2м, 2ф, 3б, 3г, 3к, 3, 4, 4в, 5, 5в, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 67, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 125, 125б, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Сумская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1в, 1б, 1г, 3, 3а, 3б, 11, 17, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 85, 87, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2к, 2/1, 4/1, 4, 4/2, 6, 8, 12б, 14, 18, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Таманская, 3, 9, 29, 39, 41, 45, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/1, 4/2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 18а, 20/1, 20, 42, 44, 46, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72;

ул. Курильская, 1, 3, 11, 25, 29, 35, 56, 57, 65, 81, 81а, 83, 85, 93, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 129, 143, 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 124, 126, 128, 130А, 132, 134, 140, 144, 146, 148;

ул. Березниковская, 11, 13, 25, 31, 35, 55, 57, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 34, 36, 48, 50, 52, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 84;

ул. Казбекская, 19, 20, 21, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 66, 66а, 3а, 5а, 7а, 6а, 6б, 11а, 13а, 13б, 15а, 17а, 19а, 21а, 23а, 25а;

ул. Балканская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 63, 67, 69а, 71, 75, 87, 89, 91, 93, 99, 103, 105, 111, 113, 115, 4, 6, 12, 31, 33, 35, 17, 20а, 22а, 26а, 24, 30, 43, 34, 53, 61, 63, 42, 44, 52, 58, 78, 95, 97, 103, 107, 104а, 110а;

ул. Буздякская, 10;

ул. Горловая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14;

ул. Прокопьевская, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14;

ул. Нальчиковая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

ул. С. Ковалевской, 5, 15, 17, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Кумертауская, 1, 5, 7, 11, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

ул. Тернопольская, 3, 9, 11, 13;

ул. Андижанская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Шахтинская, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16;

ул.Сызранская, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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