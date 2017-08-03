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3 августа Четверг

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Инвестиционный потенциал Кумертау представили в Удмуртии

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Инвестиционный потенциал Кумертау представили в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ, администрация г.Кумертау

Инвестиционный потенциал Кумертау представили в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ, администрация г.Кумертау

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В удмуртском городе Сарапуле прошла стратегическая сессия «Моногород — точка кипения». Сюда съехались представители моногородов из разных регионов России.

В работе сессии приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Игорь Шувалов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Совещание провела руководитель приоритетного проекта Правительства РФ «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.

Одним из спикеров сессии стал глава башкирского города Кумертау Борис Беляев. Он рассказал об итогах работы, проделанной по развитию монотерритории, а также поделился планами стратегии будущего.

По словам главы города, в программу развития Кумертау входит 54 проекта по 14 направлениям. Сегодня полностью реализовано 10 проектов программы. Одна из приоритетных задач, которая стоит перед городом, подчеркнул Борис Беляев, это создание благоприятного инвестиционного климата. В текущем году в середине октября в Кумертау планируется проведение имиджевого мероприятия — «Инвестиционного пикника-2», который станет местом общения инвесторов, представителей органов власти и институтов развития.

На четырех дискуссионных площадках сессии в Сарапуле участники встречи обсудили вопросы активизации предпринимательской инициативы и развития сектора малого и среднего предпринимательства, создания в городах креативных общественных пространств, благоустройства территорий, повышения туристической привлекательности, привлечения инвестиций, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по РБ.

Теги: моногорода, стратегическая сессия
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