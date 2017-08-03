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3 августа Четверг

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В Башкирии назовут лучшего штукатура-2017

ОБЩЕСТВО

В Башкирии назовут лучшего штукатура-2017 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии назовут лучшего штукатура-2017 Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 4 августа определят лучшего штукатура Башкортостана. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур строительного комплекса Башкортостана» состоится в жилом комплексе «Квартал Энтузиастов».

Инициатором конкурса выступает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре совместно с Республиканской организацией профсоюза строителей России, Союзом строителей РБ и Межрегиональным строительным союзом.

По традиции конкурс профмастерства на звание лучшего каменщика, штукатура, маляра и плиточника строительного комплекса проводится в республике незадолго до профессионального праздника — Дня строителя.

В этом году конкурс проводится в регионе уже в 11-й раз. На этом этапе завершится республиканский конкурс по всем четырем номинациям в этом году. В борьбе за звание лучшего штукатура-2017 выступят 24 специалиста. В конкурсе примут участие 12 организаций строительного комплекса. Среди них — представители Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Туймазов, Нефтекамска, Чишмов.

Каждую организацию на конкурсе представят два участника, которые должны будут показать на практике свои умения и сдать теоретический экзамен.

Главная цель конкурса — повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадках лучших новостроек республики.

Конкурс направлен на повышение престижа труда и профессионального мастерства рабочих строительных специальностей, совершенствование профессиональных знаний и навыков работников строительных профессий, содействие обучению массовым профессиям, повышению квалификации и конкурентоспособности работников строительных специальностей на рынке труда, привлечение молодежи.

Теги: конкурс профмастерства, лучший штукатур
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