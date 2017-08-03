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3 августа Четверг

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В Башкирии помогают нуждающимся детям собраться в школу

ОБЩЕСТВО

В Башкирии помогают нуждающимся детям собраться в школу Фото: пресс-служба ДУМ РБ

В Башкирии помогают нуждающимся детям собраться в школу Фото: пресс-служба ДУМ РБ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу», инициированная Министерством труда и социальной защиты населения РБ. Ее цель — сбор школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К акции присоединяются молодежные, общественные, религиозные организации, в частности, Молодежный отдел Духовного управления мусульман РБ.

«Необходимо всем миром стремиться помочь нуждающимся детям в их священном желании получать знания, чтобы по милости Всевышнего ни один ребенок не встретил этот праздник со слезами на глазах. Нашу акцию мы назвали «Добрая улыбка милосердия», — рассказал первый заместитель председателя ДУМ РБ Айнур Арсланов.

С целью подготовки детей к новому учебному году Молодежным отделом ДУМ РБ проводится сбор необходимой гуманитарной помощи для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Гуманитарная помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей, принадлежностей для рисования, наборов для детского творчества, портфелей, школьной формы, учебников, художественной литературы принимается по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 103. Телефон: 8-905-309-26-26.

Акция «Помоги собраться в школу» продлится до 31 августа. Школьные принадлежности от населения, предпринимателей и организаций принимают межрайонные центры социальной помощи семье и детям, а также их отделения, расположенные в городах и районах республики.

В прошлом году в ходе акции удалось собрать школьных принадлежностей на сумму более 7,5 млн рублей. На эти средства помощь в подготовке в школу получили 5123 ребенка из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Теги: благотворительность
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