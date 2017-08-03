Правительство Башкирии заявило о поддержке инвестпроекта «Турбаслинские бройлеры» Фото: youtube.com Правительство Башкирии заявило о поддержке инвестпроекта «Турбаслинские бройлеры» Фото: youtube.com

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение об оказании государственной поддержки приоритетному инвестиционному проекту компании «Турбаслинские бройлеры» (холдинг «Русское зерно») по реконструкции предприятий бройлерного направления. Господдержка определена в виде льгот по налогам в сумме 420,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестиционное соглашение между Башкортостаном и холдингом «Русское зерно» было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проект стоимостью 5,5 млрд рублей предусматривает специализацию всех производственных мощностей птицефабрик (Туймазинской, Ашкадарской, Юбилейной и Уфимской), в том числе яичного направления, на бройлерное производство.

Запланированный показатель — 70 тысяч тонн продукции в год. Это в полтора раза больше существующих мощностей.

Согласно расчетам, обеспеченность республики мясом птицы собственного производства увеличится с 14 до 20 кг на душу населения.

Кроме того, холдинг намерен построить спецобъекты для очистки воды и улучшения экологичности предприятия в целом.

В настоящее время построены инкубатор мощностью 42 млн цыплят в год, а также завод по убою и мясопереработке мощностью 80 тысяч тонн продукции в год.

На данный момент завершен первый этап реконструкции птичников на птицефабриках. Мощность производства птицы на убой составляет 60 тысяч тонн в год.