В Уфе появится новый сквер Фото: с сайта администрации Уфы В Уфе появится новый сквер Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новая зона отдыха раскинется в лесном массиве между улицей Блюхера и территорией жилого комплекса «Четыре сезона». Уфимцы решили назвать сквер так же, как и комплекс.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Орджоникидзевского района, жителям было предложено выбрать название для сквера самим. Поступило более 80 вариантов, среди которых были отобраны наиболее популярные: «Солнечный», «Аркаим», «Четыре сезона», «Лесная поляна», «Зеленый город», «Времена года», сквер им. Юрия Шевчука.

По итогам голосования лидером стало наименование «Четыре сезона» — 34% голосов. На втором месте — сквер им. Юрия Шевчука, за данный вариант проголосовали 22% участников. Тройку лидеров замкнул вариант «Времена года», за него отдано 17% голосов.

Прогуляться в парке можно будет в любое время года. Территория будет иметь пешеходную зону и велосипедные дорожки.