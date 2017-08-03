В Башкирии лошадь защитила жеребенка от медведя Фото: соцсети



В Башкирии лошадь защитила жеребенка от медведя Фото: соцсети

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии лошадь получила серьезные ранения, защищая жеребенка от медведя. Фотографии раненого животного появились в социальных сетях под постом «защищала от медведя жеребенка, с. Сабырово Зилаирский район».

«Материнское сердце», «мать своего ребенка защитит от любой напасти», — комментируют фотографии местные жители.

Пользователи просят хозяина не забивать лошадь и даже делятся некоторыми старинными секретами, как ее вылечить.