В Башкирии большегруз раздавил легковой автомобиль, погиб один человекФото: ГИБДД по РБ
В Башкирии большегруз раздавил легковой автомобиль, погиб один человек
В Башкирии большегруз раздавил легковой автомобиль, погиб один человекФото: ГИБДД по РБ
УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Башкортостане в ночь на 3 августа произошло смертельное ДТП. На 19 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись фура «Scania» с прицепом и «Рено Меган».
По предварительным данным, 46-летний житель Оренбургской области за рулем большегруза при развороте совершил столкновение с попутным легковым автомобилем. В результате мощного удара «Рено» буквально смяло. Его водитель, 39-летний уфимец, получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.
Обстоятельства и причины смертельной аварии в настоящее время выясняются.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.
Сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 46 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, привели данные в Госавтоинспекции по РБ.