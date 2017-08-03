В Башкирии большегруз раздавил легковой автомобиль, погиб один человек Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии большегруз раздавил легковой автомобиль, погиб один человек Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в ночь на 3 августа произошло смертельное ДТП. На 19 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись фура «Scania» с прицепом и «Рено Меган».

По предварительным данным, 46-летний житель Оренбургской области за рулем большегруза при развороте совершил столкновение с попутным легковым автомобилем. В результате мощного удара «Рено» буквально смяло. Его водитель, 39-летний уфимец, получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.

Обстоятельства и причины смертельной аварии в настоящее время выясняются.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.

Сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 46 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, привели данные в Госавтоинспекции по РБ.