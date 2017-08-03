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3 августа Четверг

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В Уфе работникам санатория «Салют» выплатили 2 млн рублей после вмешательства Гострудинспекции

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе работникам санатория «Салют» выплатили 2 млн рублей после вмешательства Гострудинспекции Фото: Гострудинспекция в РБ

В Уфе работникам санатория «Салют» выплатили 2 млн рублей после вмешательства Гострудинспекции Фото: Гострудинспекция в РБ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Государственная инспекция труда в Башкортостане завершила внеплановую проверку уфимского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Салют».

Как сообщили в инспекции труда, в ходе проверки выявлено нарушение, касающееся своевременной выплаты заработной платы.

По требованию Гострудинспекции работодателем погашена задолженность перед 79 работниками на сумму более 2 млн рублей.

В отношении виновных возбуждены административные дела.

Теги: Гострудинспекция в РБ, проверка, зарплата
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