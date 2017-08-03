В Уфе работникам санатория «Салют» выплатили 2 млн рублей после вмешательства Гострудинспекции Фото: Гострудинспекция в РБ
В Уфе работникам санатория «Салют» выплатили 2 млн рублей после вмешательства Гострудинспекции
В Уфе работникам санатория «Салют» выплатили 2 млн рублей после вмешательства Гострудинспекции Фото: Гострудинспекция в РБ
УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Государственная инспекция труда в Башкортостане завершила внеплановую проверку уфимского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Салют».
Как сообщили в инспекции труда, в ходе проверки выявлено нарушение, касающееся своевременной выплаты заработной платы.
По требованию Гострудинспекции работодателем погашена задолженность перед 79 работниками на сумму более 2 млн рублей.
В отношении виновных возбуждены административные дела.