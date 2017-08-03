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3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе движение по улице 50 лет СССР будет ограничено еще на три дня

ОБЩЕСТВО

В Уфе движение по улице 50 лет СССР будет ограничено еще на три дня Фото: администрация Уфы

В Уфе движение по улице 50 лет СССР будет ограничено еще на три дня Фото: администрация Уфы

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе накануне вечером полностью было перекрыто движение по улице 50 лет СССР на отрезке от улиц Клавдии Абрамовой и Менделеева. Как сообщало агентство «Башинформ», на этом участке начались работы по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия. Работы проводятся с 21.00 до 13 часов следующего дня.

В таком формате работы на улице 50 лет СССР продолжатся еще трое суток. Движение будет перекрываться поэтапно на участке от улицы Менделеева до проспекта Салавата Юлаева с 21.00 до 13.00 следующего дня, информирует администрация города.

«Дороги с качественным дорожным покрытием можно получить только при соблюдении всех технологических циклов. Для обеспечения прочного сцепления нижнего и верхнего слоев асфальта, полимеризации покрытия, необходимо полное перекрытие движения транспорта. Именно по такой технологии, применяемой по всему миру, проводятся работы по улице 50 лет СССР. В ночь на 3 августа на данном участке было полностью перекрыто движение для укладки верхнего слоя асфальта. Сейчас дороге требуется несколько часов «покоя» для полимеризации асфальта», — объяснили ситуацию в мэрии.

Укладка дорожного полотна производится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в рамках данного проекта в Уфе будет отремонтировано 29 участков дорог.

Теги: перекрытие движения
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