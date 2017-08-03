В Уфе разрабатываются три пешеходных туристических маршрута Фото: ИА «Башинформ» В Уфе разрабатываются три пешеходных туристических маршрута Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе разрабатываются три пешеходных туристических маршрута. Это «Зеленый город» по паркам башкирской столицы, «Архитектурный облик города Уфы ХIХ-ХХ века» и «Административный центр города Уфы». Как сообщил заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев на коллегии ведомства, работа ведется в целях расширения предоставляемых музеями услуг.

Над содержанием маршрутов работает Министерство культуры Башкортостана совместно с Национальным музеем республики. К сентябрю работу планируется завершить.