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3 августа Четверг

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В Башкирии сохранится жаркая погода - прогноз

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сохранится жаркая погода - прогноз Фото: автор

В Башкирии сохранится жаркая погода - прогноз Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сегодня синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-западный, умеренный. При грозе порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 23 до 28 градусов.

4 августа в республике ожидаются местами небольшие кратковременные дожди. По северу — до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, днем — от 23 до 28 тепла.

5 августа характер погоды существенно не изменится. Синоптики обещают местами небольшие кратковременные дожди. По северу республики — до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью — от 12 до 17 градусов, днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Теги: прогноз погоды
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