Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.58 ↑

EUR 71.68 ↓

3 августа Четверг

Уфа   °

В Башкирии творческие коллективы получают средства на обновление музыкальных инструментов

КУЛЬТУРА

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане ведущие творческие коллективы получают средства на обновление музыкальных инструментов. Об этом заявила накануне министр культуры республики Амина Шафикова на коллегии ведомства по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года. По решению главы Башкортостана Рустэма Хамитова отныне ежегодно будет выделяться 30 млн рублей на приобретение инструментов для средних специальных учебных заведений культуры и искусства, Национального симфонического оркестра, Башкирского театра оперы и балета и Башкирской государственной филармонии.

«Там, где есть профессиональные творческие коллективы, материально-техническая база в части инструментов будет пополняться. Особенно в ссузах была большая проблема, инструментарий практически не обновлялся, у некоторых со дня основания. Очень большой процент износа», — прокомментировала министр.

Как сообщил директор театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, на выделенные для них 5 млн рублей симфоническому оркестру театра закупят новые арфу, фагот, флейту и валторну.

С 2013 года по поручению главы Башкортостана также действует программа оснащения детских музыкальных школ инструментами, на эти цели выделяются средства, в этом году сумма составляет более 11 млн рублей.

Теги: музыкальные инструменты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть