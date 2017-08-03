В Башкирии творческие коллективы получают средства на обновление музыкальных инструментов

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане ведущие творческие коллективы получают средства на обновление музыкальных инструментов. Об этом заявила накануне министр культуры республики Амина Шафикова на коллегии ведомства по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года. По решению главы Башкортостана Рустэма Хамитова отныне ежегодно будет выделяться 30 млн рублей на приобретение инструментов для средних специальных учебных заведений культуры и искусства, Национального симфонического оркестра, Башкирского театра оперы и балета и Башкирской государственной филармонии.

«Там, где есть профессиональные творческие коллективы, материально-техническая база в части инструментов будет пополняться. Особенно в ссузах была большая проблема, инструментарий практически не обновлялся, у некоторых со дня основания. Очень большой процент износа», — прокомментировала министр.

Как сообщил директор театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, на выделенные для них 5 млн рублей симфоническому оркестру театра закупят новые арфу, фагот, флейту и валторну.

С 2013 года по поручению главы Башкортостана также действует программа оснащения детских музыкальных школ инструментами, на эти цели выделяются средства, в этом году сумма составляет более 11 млн рублей.