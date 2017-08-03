Сельдяков рассудит «Уфу» с «Ахматом», уфимец Данченко летит на матч ЦСКА с Казанью Фото: Дмитрий Слезин Сельдяков рассудит «Уфу» с «Ахматом», уфимец Данченко летит на матч ЦСКА с Казанью Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 5 августа, ФК «Уфа» примет на своем поле «Ахмат» из Грозного в рамках 4 тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. Назначены арбитры на эту встречу.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Вячеслав Семенов (Гатчина) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Инспектор матча – Сергей Анохин (Москва); делегат РФПЛ – Радик Ахмадуллин (Казань).

В этом туре получил назначение и уфимский судья. Валерий Данченко 6 августа будет помогать Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга в московском поединке ЦСКА против «Рубина» из Казани.