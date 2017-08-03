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3 августа Четверг

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В Башкирии стало больше миллионеров

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии стало больше миллионеров Фото: Карина Камаева

В Башкирии стало больше миллионеров Фото: Карина Камаева

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Управление налоговой службы Башкортостана опубликовало окончательные итоги декларационной компании за 2016 год. Всего от физических лиц было принято почти 200 тысячи отчетов о доходах. Основная часть, или 90% отчитавшихся, заявили, что сумма их доходов за год не превысила одного миллиона рублей. Кстати, в прошлом году доля налогоплательщиков со скромным заработком была выше на 3%, сообщает РБК-Уфа.

Около 20 тысяч человек сообщили, что за год им удалось заработать от миллиона до 10 миллионов рублей. Для сравнения, по итогам 2015 года число миллионеров было значительно меньше — 13 тысяч.

«Из года в год увеличивается количество деклараций, в которых указаны доходы свыше 10 млн рублей, — добавили в пресс-службе УФСН по РБ. – Если в 2015 году такой доход зарегистрировали 505 налогоплательщиков, то в 2016 – 555.

Число миллиардеров же сократилось на единицу: было восемь, стало семь. В 2015 году двое обладателей миллиардных доходов заявляли об успешных операциях с ценными бумагами. В прошлом году, судя по отчетам, большие деньги бизнесменам удалось заработать только от ведения предпринимательской деятельности.

Теги: налоговая служба, декларации, миллионеры
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