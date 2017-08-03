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3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе состоится турнир «Оранжевый мяч» по баскетболу 3x3

СПОРТ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

12 августа, в День физкультурника, во многих городах страны пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Участие в них примут более 100 000 россиян.

Баскетбольные баталии пройдут также в башкирских городах и районах на центральных площадях, специализированных площадках.

Традиционно участие в «Оранжевом мяче» примут более 5 000 любителей баскетбола из Башкортостана.

Центральной площадкой «Оранжевого мяча» в республике станет уфимский Центр уличного баскетбола «Кашкадан». На девяти площадках перед стартом чемпионатов Школьных баскетбольных лиг, Ассоциации студенческого баскетбола и Уфимской баскетбольной лиги свои силы проверят сильнейшие баскетболисты столицы.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трем возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки от 17 до 18 лет, а также мужчины и женщины 19 лет и старше.

Заявки участников принимаются в городских и районных спорткомитетах, а для участия в соревновании в Уфе необходимо зарегистрировать свою команду до 10 августа включительно на сайте Федерации баскетбола Башкортостана.

Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» по баскетболу 3x3 пройдут в Центре уличного баскетбола «Кашкадан» по адресу: ул. Бикбая, 13. Начало в 10 часов утра.

Теги: баскетбол 3х3
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