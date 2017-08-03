В Уфе перед Конгресс-холлом на флагшток подняли флаг ВДВ - видео Фото: автор | Видео: автор



В Уфе перед Конгресс-холлом на флагшток подняли флаг ВДВ - видео Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе перед зданием Конгресс-холла расположено несколько флагштоков. На них поднимают флаги стран мира во время международных мероприятий. Накануне вечером компания разгоряченных десантников, хорошо отметивших День ВДВ, решили водрузить свой сине-зеленый флаг на один из флагштоков.

Поднять вверх один из символов элитных войск получилось легко – флаг некоторое время развевался на ветру, но дальше что-то пошло не так – он запутался. Тем временем, своим поступком компания привлекла всеобщее внимание: проезжавшие мимо сослуживцы сигналили и одобрительно выкрикивали: «Молодцы! Правильно! Так держать!». Ребята решили спустить флаг, но веревка не поддавалась. На вопрос «зачем они подняли флаг», вразумительного ответа не последовало.

Как сообщало агентство «Башинформ», десантники завершили празднование Дня ВДВ традиционным купанием в фонтане.