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3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе «голубые береты» отметили 87 годовщину образования ВДВ

ОБЩЕСТВО

В Уфе «голубые береты» отметили 87 годовщину образования ВДВ

Фото: автор

В Уфе «голубые береты» отметили 87 годовщину образования ВДВ

Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Во всех городах и районах Башкортостана, в том числе и Уфе, 2 августа прошли праздничные мероприятия, посвященные 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. В столице, по традиции, «голубые береты» показали всю свою мощь и силу на площадке аэродрома «Забельский» в поселке 8 Марта. Героев праздника поздравили официальные лица, РОО «Ветераны ВДВ и спецназа Республики Башкортостан».

После официальной части мероприятия началось театрализованное представление «Как воюет «десантура» позавидует любой…». Показательные выступления ветеранов ВДВ и спецназа, спортсменов-парашютистов, представителей Союза боевых искусств никого не оставили равнодушными. Кульминацией стало авиашоу легкомоторной авиации.

По улицам Уфы с самого утра разъезжали автомобили с сине-зелеными флагами и наклейками «За ВДВ!». Под вечер десантники собрались на площади перед Телецентром. Многие приехали со своими семьями. Жены и дети, видимо, в знак уважения, также облачились в тельняшки и голубые береты. Площадь имени Салавата Юлаева стала местом встречи «десантного братства», где представители элитных войск вспоминали годы службы, фотографировались и праздновали свой день.

За правопорядком пристально следили сотрудники правоохранительных органов, но «голубые береты» не нарушили спокойствие граждан.

В Башкортостане сегодня проживают более 20 тысяч человек, отслуживших в «крылатой пехоте». По информации ГТРК «Башкортостан», ежегодно ряды ВДВ пополняют порядка трехсот новобранцев из республики. Еще двести человек служат по контракту в воинских частях Пскова, Тулы и Ульяновска. Желающих служить в элитных войсках много, но не всем удаётся пройти жесткий отбор.

Теги: День ВДВ, праздник
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