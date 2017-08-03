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3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе в серьезном ДТП с участием двух иномарок пострадала девушка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в серьезном ДТП с участием двух иномарок пострадала девушка

Фото: группа «Дорожный патруль Уфа», Vk

В Уфе в серьезном ДТП с участием двух иномарок пострадала девушка

Фото: группа «Дорожный патруль Уфа», Vk

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на улице Айской вечером 2 августа практически лоб в лоб столкнулись «Шевроле» и «Опель». Машины получили серьезные механические повреждения. Удар был настолько сильный, что в иномарках сработали подушки безопасности.

В группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте» сообщается, что, предварительно, один человек из «Шевроле» пострадал — девушку увезли на скорой помощи.

Как информировало агентство «Башинформ», в это же время в центре столицы произошло еще одно серьезное ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и Bentley Continental. От удара отечественная машина опрокинулась и вылетела на пешеходную зону.

По данным УГИБДД, причиной дорожной аварии стало несоблюдение одного из водителей очередности проезда регулируемого перекрёстка. Также сообщается, что пострадал хозяин «двенадцатой» .

Теги: ДТП
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