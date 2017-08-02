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2 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии проходит Неделя грудного вскармливания

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан поддержал Всемирную неделю грудного вскармливания. В ее рамках по 7 августа в медучреждениях республики проходят беседы с будущими мамами. Цель этих встреч — напомнить женщинам о многочисленных преимуществах грудного вскармливания.

Как отмечают специалисты, это наилучший способ предоставления новорожденным необходимых для них питательных веществ. ВОЗ рекомендует исключительное грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет или старше.

В этом году на базе Республиканской детской клинической больницы был открыт первый в регионе и второй в России Банк донорского грудного молока. Он был создан для того, чтобы новорожденные, которые проходят лечение и реабилитацию в отделении для недоношенных детей могли получить так необходимое им грудное, пусть и донорское молокое. Кроме этого в силу определенных причин, не все мамы могут кормить своего малыша молоком (принимают препараты, при приеме которых молоко становится опасным, и т.д.). В таких случаях Банк донорского грудного молока становится спасением для ребенка и мамы. Донорами выступают кормящие мамы, находящиеся в отделениях РДКБ вместе со своими малышами. Матери-доноры тщательно отбираются, проходят обследование, а затем проводится пастеризация полученного донорского молока по технологии, соответствующей принятым международным стандартам, пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.

Теги: здравоохранение, всемирная неделя грудного вскармливания
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