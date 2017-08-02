Радик Юльякшин выпустил клип на румынском языке

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Популярный певец Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Elvin Grey, и певец I ON записали клип на песню «Mishka». Об этом исполнитель рассказал на своей странице в социальных сетях.

Премьера песни на румынском языке состоялась еще в начале лета, однако видео любимец башкирских поклонниц и его коллега из Европы представили только сейчас. Посмотреть его можно на официальном канале певца в Youtube.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Радику Юльякшину присвоено звание Заслуженного артиста Республики Башкортостан.