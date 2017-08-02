В Башкирии наблюдается рост инвестиций в промышленную безопасность

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инвестиции в промышленную безопасность в Башкортостане в этом году составили 6-8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. При этом, он отметил, что суммы вложений промышленных предприятий с каждым годом увеличиваются.

«Полученные средства идут как на модернизацию производства, так и на приобретение и установку очистных сооружений», — сказал министр.

По словам руководителя ведомства, несмотря на положительные сдвиги в экологической безопасности, промышленные предприятий остаются главным источником загрязнения окружающей среды в республике.

Так, на долю промышленности приходится 50 процентов всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 95 процентов загрязняющих сбросов в водные объекты региона.