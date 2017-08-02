Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.84 ↓

EUR 70.73 ↓

2 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии наблюдается рост инвестиций в промышленную безопасность

ОБЩЕСТВО / Год экологии

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инвестиции в промышленную безопасность в Башкортостане в этом году составили 6-8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. При этом, он отметил, что суммы вложений промышленных предприятий с каждым годом увеличиваются.

«Полученные средства идут как на модернизацию производства, так и на приобретение и установку очистных сооружений», — сказал министр.

По словам руководителя ведомства, несмотря на положительные сдвиги в экологической безопасности, промышленные предприятий остаются главным источником загрязнения окружающей среды в республике.

Так, на долю промышленности приходится 50 процентов всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 95 процентов загрязняющих сбросов в водные объекты региона.

Теги: экология
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть